Яка допомога передбачена українцям у червні?

Розповідаємо, яку підтримку можуть отримати мешканці України.

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Наприклад, Естонська рада у справах біженців разом із Запорізьким благодійним фондом "Єдність за майбутнє" підтримує українців у наступних областях:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Сумська;

Чернігівська;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська.

Багатоцільова матеріальна допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі,

– повідомили на сайті.

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Зверніть увагу! Оцінка вразливості здійснюється консультантом протягом дзвінка.

Якщо прийнято рішення щодо надання допомоги, то сума її становитиме 2 220 гривень на одну особу на 3 місяці.

Щодо допомоги від Червоного Хреста: з квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується. Її замінили на грошову допомогу за пріоритетами.

Допомога надається у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

Види грошової підтримки, зокрема, такі:

Допомога на прифронтових територіях для найбільш соціально-економічно вразливих категорій осіб, які щодня живуть у небезпеці та мають підвищені витрати на базові потреби через воєнні дії. Сума – 10 800 гривень на людину.

Для евакуйованих осіб. А саме для тих, хто змушений був виїхати через обстріли або небезпеку та протягом 45 днів з дня евакуації пройшов реєстрацію у транзитному центрі. Розмір виплати – 12 300 гривень на особу (одноразово).

Для осіб, що постраждали від обстрілів. Для осіб, чиє житло внаслідок обстрілу було зруйноване або пошкоджене та не забезпечує гідних проживання. А також для сімей, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок обстрілу особи – 12 300 гривень на одну людину.

Для ВПО, які довго не можуть повернутись додому і з певних бюрократичних причин отримати державні виплати: вже довше 6 місяців живуть не вдома, знаходяться далеко від бойових дій, мають право на отримання державних виплат, однак не отримують їх через різні причини. Сума виплат – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Водночас вже не є активною підтримка від "Карітас.Миколаїв УГКЦ". Наразі отримати грошову допомогу неможливо. Річ у тім, що подати заявку можна було лише до кінця квітня.

Також у квітні в уряді анонсували допомогу від Юнісеф. Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Зауважте! Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд. Гроші надійдуть протягом кількох місяців.

Яку ще допомогу можна отримати?

Кількість соціальних виплат в Україні може суттєво зменшитися. Проблема полягає у тому, що їх хочуть замінити базовою соціальною допомогою.

Також стартувала допомога на придбання твердого пічного палива, яка передбачена на опалювальний сезон на 2026 – 2027 років. Подати заявку можливо до 17 серпня поточного року.