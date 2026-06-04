Яка допомога передбачена українцям у червні?
Розповідаємо, яку підтримку можуть отримати мешканці України.
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Наприклад, Естонська рада у справах біженців разом із Запорізьким благодійним фондом "Єдність за майбутнє" підтримує українців у наступних областях:
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- Харківська;
- Сумська;
- Чернігівська;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Одеська.
Багатоцільова матеріальна допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі,
– повідомили на сайті.
Зверніть увагу! Оцінка вразливості здійснюється консультантом протягом дзвінка.
Якщо прийнято рішення щодо надання допомоги, то сума її становитиме 2 220 гривень на одну особу на 3 місяці.
Щодо допомоги від Червоного Хреста: з квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується. Її замінили на грошову допомогу за пріоритетами.
Допомога надається у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.
Види грошової підтримки, зокрема, такі:
- Допомога на прифронтових територіях для найбільш соціально-економічно вразливих категорій осіб, які щодня живуть у небезпеці та мають підвищені витрати на базові потреби через воєнні дії. Сума – 10 800 гривень на людину.
- Для евакуйованих осіб. А саме для тих, хто змушений був виїхати через обстріли або небезпеку та протягом 45 днів з дня евакуації пройшов реєстрацію у транзитному центрі. Розмір виплати – 12 300 гривень на особу (одноразово).
- Для осіб, що постраждали від обстрілів. Для осіб, чиє житло внаслідок обстрілу було зруйноване або пошкоджене та не забезпечує гідних проживання. А також для сімей, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок обстрілу особи – 12 300 гривень на одну людину.
- Для ВПО, які довго не можуть повернутись додому і з певних бюрократичних причин отримати державні виплати: вже довше 6 місяців живуть не вдома, знаходяться далеко від бойових дій, мають право на отримання державних виплат, однак не отримують їх через різні причини. Сума виплат – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю.
Водночас вже не є активною підтримка від "Карітас.Миколаїв УГКЦ". Наразі отримати грошову допомогу неможливо. Річ у тім, що подати заявку можна було лише до кінця квітня.
Також у квітні в уряді анонсували допомогу від Юнісеф. Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.
Зауважте! Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд. Гроші надійдуть протягом кількох місяців.
Яку ще допомогу можна отримати?
Кількість соціальних виплат в Україні може суттєво зменшитися. Проблема полягає у тому, що їх хочуть замінити базовою соціальною допомогою.
Також стартувала допомога на придбання твердого пічного палива, яка передбачена на опалювальний сезон на 2026 – 2027 років. Подати заявку можливо до 17 серпня поточного року.