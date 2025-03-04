Шмигаль зробив заяву про Нацкешбек і підвищення тарифів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив на пресконференції, де відповів на ряд запитань. Зокрема Шмигаля запитали, чого очікувати від програми "Національний кешбек".

Коли надійдуть виплати за Нацкешбек

Дана програма є як одним з елементів підтримки українців, так й елементом розвитку власного виробництва, пише 24 Канал з посиланням на слова прем'єра під час прямого етеру телемарафону.

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Зокрема Денис Шмигаль розповів, що у країнах Європи підтримка власного виробника сягає майже 70%. І ця "філософія" має бути сформована й в Україні.

Він додав, що у 2024 році українці купували менше ніж 40% товарів власного виробництва. Тому Нацкешбек покликаний запустити "спіраль" економічного зростання українського бізнесу та виробників у різному асортименті українських товарів.

Шмигаль повідомив, що понад 5 мільйонів карток українців вже оформили, тобто вони вже перебувають у цій програмі.

Перше, програму буде продовжено. Вона не передбачає якоїсь зупинки,

– сказав прем'єр-міністр та наголосив, що це довготривала програма, яка буде тривати й надалі.

Зверніть увагу! Він заявив, що затримка щодо виплат буде покрита найближчим часом.

Чи виростуть ціни на комунальні послуги

Зокрема Денис Шмигаль відповів на питання про підвищення тарифів, адже посадовці стверджували, що ціни залишаться чинними до кінця опалювального сезону, який поступово підходить до свого завершення.

У нас нема дискусій щодо тарифів у уряді сьогодні,

– сказав Шмигаль.

Важливо! Тобто можливості підняття тарифів найближчим часом не розглядались.