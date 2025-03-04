Когда поступят выплаты по Нацкешбеку

Данная программа является как одним из элементов поддержки украинцев, так и элементом развития собственного производства, пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьера во время прямого эфира телемарафона.

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В частности Денис Шмыгаль рассказал, что в странах Европы поддержка собственного производителя достигает почти 70%. И эта "философия" должна быть сформирована и в Украине.

Он добавил, что в 2024 году украинцы покупали менее 40% товаров собственного производства. Поэтому Нацкешбек призван запустить "спираль" экономического роста украинского бизнеса и производителей в разном ассортименте украинских товаров.

Шмыгаль сообщил, что более 5 миллионов карточек украинцев уже оформили, то есть они уже находятся в этой программе.

Первое, программа будет продолжена. Она не предусматривает какой-то остановки,

– сказал премьер-министр и отметил, что это долговременная программа, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

Обратите внимание! Он заявил, что задержка по выплатам будет покрыта в ближайшее время.

Вырастут ли цены на коммунальные услуги

В частности Денис Шмыгаль ответил на вопрос о повышении тарифов, ведь чиновники утверждали, что цены останутся в силе до конца отопительного сезона, который постепенно подходит к своему завершению.

У нас нет дискуссий по тарифам в правительстве сегодня,

– сказал Шмыгаль.

Важно! То есть возможности поднятия тарифов в ближайшее время не рассматривались.