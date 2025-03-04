Использует ли сейчас Украина российские замороженные активы

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что Украина прошла долгий и сложный путь, чтобы достичь использования замороженных российских активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы прошли долгий путь от заявлений партнеров о том, что невозможно двигать суверенные активы любой страны. Сегодня мы понимаем, что одна из крупнейших финансовых побед за эти 3 года – это использование российских замороженных активов.

Шмыгаль отметил, что уже сейчас применяется инструмент ERA. Благодаря ему, Украина получила кредит 50 миллиардов долларов.

При этом, средства не нужно будет возвращать. Кредит по программе ERA предоставляется в счет доходов от замороженных российских активов.

Наша цель – конфискация всех 300 миллиардов долларов, которые хранятся на счетах международных финансовых институтов,

– говорит Шмыгаль.

Обратите внимание! Шмыгаль рассказал, что Украина уже использует часть из представленного кредита.