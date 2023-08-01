Щоб не платити 300 тисяч гривень: як уникнути штрафу за газовий лічильник

У разі перевірки лічильників газу споживач може отримати дуже суттєвий штраф за виявлені порушення. Щоб вберегтися від цього, потрібно зробити всього одну дію.

Що робити, щоб не отримати штраф

Адвокат Роман Симутін поділився історією одного українця, який ледь не отримав штраф через необачність служб, які замінили його лічильник газу. Виявилося, що його лічильник 1997 року випуску вийшов із ладу, тому у 2007 році його замінили на інший уже вживаний, теж 1997 року.

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Роман Симутін Адвокат Але у 2018 році представники облгазу без будь-яких пояснень прийшли, зняли лічильник та склали акт про порушення, зазначивши, що пломба на лічильнику 1997 року виготовлення не відповідає пломбі заводу виробника, бо датована 2007 роком. Не повідомивши власника вони провели експертизу, в ході якої встановили факт втручання, а також невідповідність пломби даті лічильника.

Комісія переглянула Акт про порушення та експертизу і встановила штраф 60 тисяч гривень, хоча Симутін зазначив, що зазвичай у таких ситуаціях стягнення складає – 300 тисяч гривень.

Проте у суді клієнт зміг відстояти себе завдяки тому, що зберіг акт про заміну лічильника, складений і підписаний фахівцем облгазу. Тож газовики відмовилися від своїх претензій. Адвокат наголосив, що такі документи треба зберігати якомога довше.

Для клієнтів "Нафтогазу" змінилися правила подачі показників лічильника

Уже з 28 липня, клієнтам "Нафтогазу" можна буде подати показники газового лічильника лише у три способи. Всі інші вважаються не дійсними. Проте зміни стосуються лише Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей.

Потрібно буде скористатися сервісами my.gas.ua:

особистого кабінету my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",

– йдеться у повідомленні компанії.

У випадку, якщо у вас виникли питання звертайтеся за цими номерами телефону: