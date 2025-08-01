Через невиконання одного правила пенсіонера можуть оштрафувати. Сума штрафу може сягати кількох сотень гривень.

За що пенсіонера можуть оштрафувати?

Покарання у вигляді штрафу чекає на пенсіонера, який не заплатить за проїзд у громадському транспорті, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, проте за умови наявності при собі пенсійного посвідчення. Без цього документа за безквитковий проїзд доведеться заплатити штраф.

Розмір штрафу визначають органи місцевого самоврядування, тому він різниться залежно від населеного пункту. У більшості міст України це сума в 10-кратному чи 20-кратному розмірі від вартості проїзду.

Станом на січень 2025 року, у деяких українських містах ціни на проїзд у громадському транспорті такі:

Київ – 8-15 гривень;

Дніпро – 10-20 гривень;

Львів – 13-25 гривень;

Івано-Франківськ – 12-15 гривень;

Одеса – 15-20 гривень;

Полтава – 10-12 гривень;

Суми – 15 гривень;

Вінниця – 12-15 гривень;

Запоріжжя – 8-15 гривень.

Отже, пенсіонери у цих містах можуть "схопити" щонайменше 80-250 гривень штрафу за безквитковий проїзд.

Коли можуть забрати частину пенсії?

Пенсіонерів можуть оштрафувати або забрати частину пенсії. Це можуть зробити, якщо пенсіонер не повідомить про важливі зміни упродовж 10 днів:

зміна місця проживання;

початок роботи або звільнення;

зміна ПІБ;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта через втрату старого;

отримання нового податкового номера.

Якщо пенсіонер не повідомив про зміни, і через це йому нарахували зайві кошти, ПФУ може утримувати до 20% із щомісячної виплати доти, доки зайва сума не буде повністю повернена.