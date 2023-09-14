Військовий облік для жінок: чому українок штрафуватимуть

З 1 жовтня 2023 року українки, які мають визначені урядом спеціальності, мають встати на військовий облік. Йдеться про працівників медичної сфери.

Кому потрібно стати на облік

Українки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік у жовтні, інакше на них чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Про деталі нового рішення розповіла юристка Галина Токмач.

Читайте також Скорочення депозитних ставок: у якій валюті краще тримати збереження

На облік стають усі працівники медичної сфери. Юрист уточнила, що саме відбувається з тими, хто здобув відповідну освіту, але вирішив не працювати за спеціальністю.

Галина Токмач Юристка Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Роботодавці мають повідомити про наявність медичної та фармацевтичної освіти у своїх працівників ТЦК. Відповідно, військкомат може викликати цих осіб, явка є обов'язковою. Якщо ви не прийдете, вам можуть призначити штраф у розмірі 850 – 1 700 гривень.

Токмач заспокоює, що встати на облік – не означає попасти під мобілізацію. Варто ставитися із розумінням до таких реформ.

У будь-якому випадку взяття на військовий облік не означає мобілізацію. Тим більше, також не варто забувати про ВЛК (можливо, ви взагалі за станом здоров'я непридатні до військової служби),

– підсумувала юристка.

Довідка: ВЛК – військово-лікарняна комісія – обов'язковий медичний огляд, на якому визначають придатність до військової служби.