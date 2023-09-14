Кому потрібно стати на облік

Українки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік у жовтні, інакше на них чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Про деталі нового рішення розповіла юристка Галина Токмач.

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На облік стають усі працівники медичної сфери. Юрист уточнила, що саме відбувається з тими, хто здобув відповідну освіту, але вирішив не працювати за спеціальністю.

Галина Токмач Юристка Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Роботодавці мають повідомити про наявність медичної та фармацевтичної освіти у своїх працівників ТЦК. Відповідно, військкомат може викликати цих осіб, явка є обов'язковою. Якщо ви не прийдете, вам можуть призначити штраф у розмірі 850 – 1 700 гривень.

Токмач заспокоює, що встати на облік – не означає попасти під мобілізацію. Варто ставитися із розумінням до таких реформ.

У будь-якому випадку взяття на військовий облік не означає мобілізацію. Тим більше, також не варто забувати про ВЛК (можливо, ви взагалі за станом здоров'я непридатні до військової служби),

– підсумувала юристка.

Довідка: ВЛК – військово-лікарняна комісія – обов'язковий медичний огляд, на якому визначають придатність до військової служби.