Кому нужно стать на учет

Украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет в октябре, иначе их ждет административная и уголовная ответственность. О деталях нового решения рассказала юрист Галина Токмач.

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На учет становятся все работники медицинской сферы. Юрист уточнила, что именно происходит с теми, кто получил соответствующее образование, но решил не работать по специальности.

Галина Токмач Юристка Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года

Работодатели должны уведомить о наличии медицинского и фармацевтического образования у своих работников ТЦК. Соответственно, военкомат может вызвать этих лиц, явка обязательна. Если вы не придете, вам могут назначить штраф в размере 850 – 1 700 гривен.

Токмач успокаивает, что встать на учет, не значит попасть под мобилизацию. Следует относиться с пониманием к таким реформам.

В любом случае взятие на военный учет не означает мобилизацию. Тем более также не стоит забывать о ВВК (возможно, вы вообще по состоянию здоровья непригодны к военной службе).

– подытожила юрист

Справка: ВВК – военно-врачебная комиссия – обязательное медицинское освидетельствование на котором определяют пригодность к военной службе