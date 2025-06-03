Штрафи до 3 400 гривень: Рада готує нові покарання для перевізників за відмову пільговикам

Депутати хочуть жорсткіше карати перевізників, які відмовляють у безоплатному проїзді пільговим категоріям українців. Штрафи зростуть у кілька разів.

Як у Раді хочуть карати перевізників

У Верховній Раді пропонують посилити захист прав українців, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті. З цією метою був розроблений законопроєкт № 13 331, повідомляє 24 Канал.

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Законопроєкт, який має посилити захист пільговиків на транспорті, вже направили на розгляд до профільного комітету Ради.

У проєкті народні депутати пропонують внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином вони хочуть посилити відповідальність для перевізників, які відмовляють пільговим категоріям у проїзді або спеціально створюють перешкоди для безплатного користування транспортом.

Які штрафи хочуть встановити для перевізників

Новий законопроєкт передбачає значне збільшення штрафів для недоброчесних перевізників. Суми покарання зростуть від двох до чотирьох разів.

За порушення прав пільговиків замість нинішнього штрафу у 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто приблизно 850 гривень, доведеться заплатити:

1 700 гривень – за перше порушення;

3 400 гривень – за повторне порушення, вчинене протягом року.

Передбачений законопроєктом розмір штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

– йдеться у проєкті закону

Хто має право на пільговий проїзд в транспорті

Українське законодавство передбачає право на пільговий проїзд в громадському транспорті для 14 категорій населення. До них належать:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

інваліди війни;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

військовослужбовці строкової служби;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, пожежної служби тощо;

Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські та працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю;

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесені до І категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до ІІ категорії;

діти, яким встановлено інвалідність, пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;

діти з багатодітних сімей;

діти до 6 років.

Однак компенсація за пільгові перевезення здійснюється коштом місцевих бюджетів. А місцева влада не завжди закладає достатньо грошей на ці витрати. Тому багатьом перевізникам доводиться перевозити пільговиків за власний рахунок, і вони нерідко відмовляють у проїзді цим категоріям громадян.

Важливо! Перевізники не можуть на власний розсуд встановлювати кількість пільгових пасажирів, яких вони мають перевозити.