Чи повинні УБД сплачувати за проїзд

У такому випадку слід фіксувати дане порушення, пише 24 Канал з посиланням на Юридичну допомогу для військових.

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Наразі люди зі статусом УБД мають право:

безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою; безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

При відмові учасникам бойових дій експерти радять викликати поліцію. Зокрема слід фіксувати порушення, писати скарги та звертатися до суду.

Відповідно до частини сьомої статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень),

– пояснили фахівці щодо покарання порушників.

При відмові водія у пільговому проїзді пасажиру варто:

сплатити за проїзд та взяти квиток (за можливості – з відеофіксацією);

зафіксувати назву компанії-перевізника, поскаржитись на телефон диспетчера

заручитись підтримкою свідків

викликати поліцію, передати дані про маршрутку та наполягати на складанні матеріалів про адміністративне правопорушення за статтею 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України;

написати офіційні скарги до перевізника і до органу місцевого самоврядування (якщо мова про міські перевезення), або до Державної служби України з безпеки на транспорті (якщо йдеться про міжміські перевезення).

Важливо! У скаргах потрібно зазначати назву перевізника та номер держзнака автомобіля.