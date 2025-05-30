Должны ли УБД платить за проезд

В таком случае следует фиксировать данное нарушение, пишет 24 Канал со ссылкой на Юридическую помощь для военных.

Читайте также Платить будут даже пенсионеры: кого лишат бесплатного проезда

Сейчас люди со статусом УБД имеют право:

бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

При отказе участникам боевых действий эксперты советуют вызвать полицию. В частности следует фиксировать нарушения, писать жалобы и обращаться в суд.

Согласно части седьмой статьи 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен),

– объяснили специалисты относительно наказания нарушителей.

При отказе водителя в льготном проезде пассажиру стоит:

оплатить проезд и взять билет (по возможности – с видеофиксацией);

зафиксировать название компании-перевозчика, пожаловаться на телефон диспетчера

заручиться поддержкой свидетелей

вызвать полицию, передать данные о маршрутке и настаивать на составлении материалов об административном правонарушении по статье 133-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины;

написать официальные жалобы к перевозчику и в орган местного самоуправления (если речь о городских перевозках), или в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (если речь идет о междугородних перевозках).

Важно! В жалобах нужно указывать название перевозчика и номер госзнака автомобиля.