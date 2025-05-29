Які пільги доступні багатодітним родинам

Багатодітним сім’ям доступні пільги у різних сферах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

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Серед основних пільг:

50% знижка плати за користування житлом (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в будинку, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб; 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; Позачергове встановлення квартирних телефонів з абонентною платою у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Пільги для дітей з багатодітних родин

Діти з багатодітних родин можуть розраховувати на такі пільги:

Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я і компенсація витрат на зубопротезування; Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами; Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку; Студентам з багатодітних сімей призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога; 50% плати за перебування та харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, а сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну особу, звільняються від плати за перебування та харчування дітей у цих закладах; Право на безоплатне здобуття позашкільної освіти; Перевага в отриманні пільгового кредиту для здобуття дітьми вищої освіти.

Також жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, мають право достроково піти на пенсію. Це можна зробити після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

За вибором матері або у разі її відсутності цією пільгою може скористатися батько дітей після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.