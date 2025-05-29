Какие льготы доступны многодетным семьям

Многодетным семьям доступны льготы в различных сферах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.

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Среди основных льгот:

50% скидка платы за пользование жильем (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью); 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд; 50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления; Внеочередное установление квартирных телефонов с абонентской платой в размере 50% от утвержденных тарифов.

Льготы для детей из многодетных семей

Дети из многодетных семей могут рассчитывать на следующие льготы:

Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей; Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и компенсация расходов на зубопротезирование; Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация; Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами; Бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху; Студентам из многодетных семей назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь; 50% платы за пребывание и питание детей в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях, а семьи, среднемесячный совокупный доход которых ниже гарантированного минимума в расчете на одного человека, освобождаются от платы за пребывание и питание детей в этих заведениях; Право на бесплатное получение внешкольного образования; Преимущество в получении льготного кредита для получения детьми высшего образования.

Также женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до 6 лет, имеют право досрочно уйти на пенсию. Это можно сделать по достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия этой льготой может воспользоваться отец детей по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.