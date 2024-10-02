Доведеться віддати до 50 тисяч гривень: за що можуть штрафувати споживачів газ
Джерело:Дніпровська філія "Газмережі"
Українцям, які споживають газ, загрожують значні штрафи. Компанія "Газмережі" регулярно проводить перевірки користувачів газу. Якщо буде виявлено несанкціонований відбір блакитного палива, споживачам доведеться сплатити великі штрафи.
За які порушення штрафують газовики
У "Газмережі" повідомили, що лише з початку 2024 року в Дніпрі та Дніпровському районі було зафіксовано понад 360 випадків несанкціонованого відбору природного газу на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень. Втім, у масштабах країни ці цифри значно більші.
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Основні порушення включають:
- незаконні врізки в газопроводи;
- втручання в роботу газових лічильників з метою зміни показників;
- самовільне відновлення газопостачання.
Зауважте! У разі виявлення таких порушень споживач може бути оштрафований на суму від 3 300 до 50 000 гривень. Якщо споживач відмовляється від сплати, штраф стягується через суд, і додатково доведеться покрити судовий збір.
Щобільше, у компанії також попереджають, що такі порушення становлять серйозну небезпеку для життя і здоров'я. В місцях несанкціонованих врізок у газопроводи можуть виникати витоки газу, що загрожує аваріями й навіть фатальними наслідками.