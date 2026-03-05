Штрафи до 17 тисяч: власників електролічильників можуть суворо покарати

Споживачі в Україні відповідальні за електричний лічильник, встановлений у квартирі чи приватному будинку. Тож порушення правил його використання може обійтися у круглу суму.

За яке порушення передбачені штрафи?

Користуватися електричним лічильником дозволяється лише за наявності на ньому спеціальної пломби. Якщо вона пошкоджена, споживач ризикує отримати штраф, попереджають в обленерго.

Штрафні санкції застосовуються у двох випадках:

якщо пломбу пошкодили навмисно або випадково, але не повідомили компанію, що постачає електроенергію;

якщо інспектор під час перевірки виявить зірвану пломбу.

У такому разі спеціальна комісія нарахує обсяг енергії, яку людина нібито спожила без обліку. Крім того, доведеться сплатити адміністративний штраф:

для фізичних осіб – від 1 700 до 3 400 гривень;

для підприємців – від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Водночас штраф не нараховують, якщо лічильник встановлений на сходовій клітці багатоповерхівки. У такому разі за збереження обладнання відповідає компанія, що обслуговує будинок (ОСББ чи ЖЕК). Споживач оплачує лише вартість повторного пломбування лічильника.

Зауважте! Якщо постачальник електроенергії доведе, що пломбу зірвали навмисно для "відмотування" показників, таку дію кваліфікують як крадіжку електроенергії. Тоді покарання може бути ще серйознішим.

Коли можна розпломбувати лічильник?

Втім, існують випадки, коли пломбу з лічильника електроенергії необхідно зняти. Однак самостійно робити це суворо заборонено – такі роботи має право виконувати лише фахівець оператора системи, пише ДТЕК Одеські електромережі.

Розпломбування необхідне у трьох випадках, коли проводиться:

ремонт або заміна електропроводки, що вимагає перепідключення приладу;

заміна автоматичного вимикача ("автомата"), встановленого перед лічильником;

перенесення лічильника в інше місце згідно з проєктною документацією.

Після завершення робіт енергокомпанія повторно опломбовує прилад і підтверджує його справність.

Зауважте! Пломба гарантує коректний облік електроенергії та безпечне обслуговування лічильника.

Як зекономити на лічильнику?