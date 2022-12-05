500 тисяч штрафу за пальне: Гетманцев закликав припинити розганяти зраду

За законом для зберігання підприємцями пального необхідно мати спеціальну ліцензію. У разі її відсутності, навіть у воєнний час буде стягнуто чималу суму. Однак, за словами Данила Гетманцева, жодного штрафу взимку накладено не буде.

Також не буде і перевірок на підприємствах, окрім АЗС, НПЗ та гуртових закупників пального. Необхідні зміни незабаром будуть внесені до законодавства.

Цікаво Банк незламності та відділення з генераторами: де зняти готівку під час блекауту

Щодо чергової «зради» зі штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде,

– написав нардеп у своєму телеграмі.

Наразі ж необхідність ліцензії на зберігання пального підприємством зазначена у статті 15 Закону. Головне управління ДПС у Києві опублікувало роз'яснення щодо дії цього правила під час воєнного стану. Максимальний штраф за зберігання пального без ліцензії було передбачено до 500 тисяч гривень.