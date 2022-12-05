Также не будет и проверок на предприятиях, кроме АЗС, НПЗ и оптовых закупщиков горючего. Необходимые изменения в скором времени будут внесены в законодательство.

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Что касается очередной «измены» со штрафами за хранение горючего без лицензии — сообщаю, что никакого штрафа на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложено не будет,

– написал нардеп в своем телеграмме.

Теперь необходимость лицензии на хранение горючего предприятием указана в статье 15 Закона. Главное управление ГНС в Киеве опубликовало разъяснения по поводу действия этого правила во время военного положения. Максимальный штраф за хранение горючего без лицензии было предусмотрено до 500 тысяч гривен.