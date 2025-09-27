2 вересня компанія Газпром заявила повідомила про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Однак Китай не поспішає обіцяти будівництво нових трубопроводів.

Що відомо про підписання угоди "Сила Сибіру-2"?

Річ у тім, що Пекін має достатньо постачальників газу, розповів Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович для 24 Каналу.

Є Катар, є Малайзія, є Австралія, навіть деякі поставки з США. Китай, як великий покупець, може обирати з багатьох варіантів,

– розказав Ніцович.

Згідно з його слів, відомо про ще один проєкт, де фігурує Пекін. Мова йде про 4 гілку трубопроводу "Туркменістан – Китай". Але останніми роками проєкт не має жодного просування.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар підтвердив: Китай ніколи не створює собі залежність від одного джерела. Тому Пекін має диверсифіковану систему постачання як нафти, так і газу.

Зверніть увагу! І ті обсяги, які надходять наразі з Росії, повністю влаштовують країну.

До того ж Китай поводить себе максимально обережно щодо підписання угоди через розвиток внутрішнього газового видобутку – останні роки Пекін активно розвиває цей напрямок.

Це робиться насамперед для того, щоб мінімізувати імпорт енергетичних ресурсів. Звичайно, що більше це стосується саме нафти, однак певною мірою ще й газу, особливо того, що доставляється морем,

– пояснив Гончар.

Він додав: основні джерела постачання скрапленого газу до Китаю доставляється нібито недружніми до країни країнами: серед яких:

США; Австралія; Канада.

Зауважте! Експерт вважає, що підписання меморандуму є знаком для цих країн, що, мовляв, "як будете тиснути, то ми відмовимося від вашого скрапленого газу".

Що про можливе будівництво каже Путін?

Газопровід "Сила Сибіру-2" до Китаю є "взаємовигідним проєктом". Про це сказав Володимир Путін, пише Reuters.

Ціна розраховуватиметься за тією ж формулою за ринковою ціною, як постачання до Європи. Зокрема Москва шукає нового клієнта, який зможе замінити Євросоюз.

Зверніть увагу! Цим клієнтом може стати Пекін.

Який новий проєкт хоче запустити Росія?