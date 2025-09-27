Угода щодо "Сила Сибіру-2": чому Китай не поспішає починати будівництво
- Газпром оголосив про підписання угоди щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", але Китай не поспішає з його реалізацією через наявність інших постачальників газу.
- Пекін має диверсифіковану систему постачання енергоресурсів і активно розвиває внутрішній газовидобуток, щоб мінімізувати імпорт.
2 вересня компанія Газпром заявила повідомила про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Однак Китай не поспішає обіцяти будівництво нових трубопроводів.
Що відомо про підписання угоди "Сила Сибіру-2"?
Річ у тім, що Пекін має достатньо постачальників газу, розповів Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович для 24 Каналу.
Читайте також Трубопровідна дипломатія Росії та Китаю загрожує Трампу, – Reuters
Є Катар, є Малайзія, є Австралія, навіть деякі поставки з США. Китай, як великий покупець, може обирати з багатьох варіантів,
– розказав Ніцович.
Згідно з його слів, відомо про ще один проєкт, де фігурує Пекін. Мова йде про 4 гілку трубопроводу "Туркменістан – Китай". Але останніми роками проєкт не має жодного просування.
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар підтвердив: Китай ніколи не створює собі залежність від одного джерела. Тому Пекін має диверсифіковану систему постачання як нафти, так і газу.
Зверніть увагу! І ті обсяги, які надходять наразі з Росії, повністю влаштовують країну.
До того ж Китай поводить себе максимально обережно щодо підписання угоди через розвиток внутрішнього газового видобутку – останні роки Пекін активно розвиває цей напрямок.
Це робиться насамперед для того, щоб мінімізувати імпорт енергетичних ресурсів. Звичайно, що більше це стосується саме нафти, однак певною мірою ще й газу, особливо того, що доставляється морем,
– пояснив Гончар.
Він додав: основні джерела постачання скрапленого газу до Китаю доставляється нібито недружніми до країни країнами: серед яких:
- США;
- Австралія;
- Канада.
Зауважте! Експерт вважає, що підписання меморандуму є знаком для цих країн, що, мовляв, "як будете тиснути, то ми відмовимося від вашого скрапленого газу".
Що про можливе будівництво каже Путін?
Газопровід "Сила Сибіру-2" до Китаю є "взаємовигідним проєктом". Про це сказав Володимир Путін, пише Reuters.
Ціна розраховуватиметься за тією ж формулою за ринковою ціною, як постачання до Європи. Зокрема Москва шукає нового клієнта, який зможе замінити Євросоюз.
Зверніть увагу! Цим клієнтом може стати Пекін.
Який новий проєкт хоче запустити Росія?
Росія розпочне видобуток природного газу на проєкті "Сахалін-3" у Тихому океані. Проєкт спрямований на постачання газу до Китаю та задоволення внутрішніх потреб країни.
Зокрема, "Газпром" і регіональна влада працюють над планом будівництва НПЗ на півдні Сахаліну. Запуск проєкту заплановано на 2028 рік.