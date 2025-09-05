Що Путін казав про газопровід до Китаю?

Вона буде подібній до тієї, що використовується для постачання до Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Росія запропонувала цей маршрут ще кілька років тому. Однак план набув актуальності, оскільки Москва розглядає Пекін як клієнта, який має замінити Європу.

Наразі ЄС прагне позбутися залежності від російських енергоресурсів через вторгнення РФ в Україну у 2022 році,

– нагадали у матеріалі.

Росія та Китай підписали обов’язковий меморандум про будівництво газопроводу під час візиту Путіна до Китаю цього тижня. Водночас російська енергетична компанія "Газпром", яка планує почати постачання газу цим маршрутом до 2030 року, повідомила, що питання ціноутворення ще не узгоджене.

Це один з найбільших енергетичних проєктів у світі,

– сказав Путін, виступаючи на економічному форумі у Владивостоці.

Він зазначив, що ціна розраховуватиметься за тією ж формулою, що й постачання до Європи. Тобто вона абсолютно ринкова.

Росія втратила більшість свого газового ринку в Європі після початку війни проти України,

– пише Reuters.

Зокрема прем’єр-міністр Монголії Занданшатар Гомбоджав, територією якої проходитиме новий газопровід, на тому ж заході заявив, що Улан-Батор готовий розпочати роботу, але залишаються деталі, які потрібно узгодити.

Зверніть увагу! Він додав, що Монголія може закуповувати частину російського газу.