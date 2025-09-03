Газопровід "Сила Сибіру-2" має в рази збільшити постачання газу з Росії до Китаю. Російська влада запевняє, що за ринковими цінами.

Скільки газу постачатиме Росія до Китаю?

Після завершення будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2 до Китаю має надходити до 100 мільярдів кубометрів російського газу у рік. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Ще кілька маршрутів, які будуть збільшуватися. В цілому вийде понад 100 кубометрів газу,

– зазначив Путін.

Глава Кремля наголосив, що китайська промисловість, мовляв, росте, тому попит на газ збільшується. Росія планує його забезпечити.

При цьому Путін підкреслив, що продаватимуть блакитне паливо Пекіну за ринковими цінами.

Тут немає жодної благодійності – ні з одного, ні з іншого боку. Це взаємовигідні домовленості, які реалізуються на ринкових засадах, виходячи з ринкових принципів у цьому регіоні,

– сказав Путін.

Він додав, що ціни на газ нібито розраховуватимуть по спеціальній формулі, яка враховує об'єктивні ринкові обставини.

Важливо! За словами Путіна, співпраця з Москвою нібито надасть Китаю конкурентні переваги та "забезпечать стабільні та надійні поставки" газу, попит на який зростає у всьому світі.

Що відомо про газопровід "Сила Сибіру-2"? "Сила Сибіру-2" – це новий газопровід, який проходитиме з Росії через територію Монголії до Китаю. Довжина трубопроводу становитиме близько 6 700 км, з яких приблизно 2 700 км проходитимуть через Росію. Проєкт передбачає постачання до 50 млрд кубометрів газу на рік протягом 30 років.

Яку угоду уклали Москва та Пекін?