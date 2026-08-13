У "Сільпо" відновлюють наповнення полиць: коли товари повернуться до магазинів

Внаслідок обстрілу Росії у ніч на середу, 5 серпня, постраждали чотири розподільчі центри Fozzy Group. Атака ворога суттєво вплинула на постачання, тому в супермаркетах тимчасово може бракувати окремих товарів.

Що відомо про наслідки атаки на "Сільпо"

Втрати значні, про що повідомили Fozzy Group у коментарі 24 Каналу.

Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей,

– йдеться у заяві.

Зокрема, наголошується, що логістика вже перебудовується. І до Дня Незалежності – 24 серпня – планують відновити звичне наповнення полиць.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу виникли пожежі на двох розподільчих центрах компанії. За попередньою інформацією, на одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, тому люди не встигли перейти в укриття.

У "Сільпо" повідомили, що загинули 2 осіб, а ще 4 людини загинули на залізничній станції, куди пішли, щоб повернутися з іншого розподільчого центру додому. Також відомо про 20 постраждалих.

Нагадаємо, що 5 серпня Росія атакувала бізнес на Київщині. Внаслідок атаки постраждало чимало компаній. Серед них Rozetka, "Нова пошта", PUMA тощо.

Водночас у столичних магазинах "Сільпо" розмістили інформацію про проблеми з поставками товарів. Причиною таких подій назвали наслідки ворожої атаки.