Что известно о последствиях атаки на "Сильпо"

Потери значительны, почему сообщила Fozzy Group в комментарии для 24 Канала.

Самым тяжелым для нас стала гибель наших коллег. Существенны и материальные убытки. В то же время мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей,

– говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что логистика уже перестраивается. И ко Дню Независимости – 24 августа – планируется восстановить привычное наполнение полок.

Напомним, что в результате российского обстрела возникли пожары на двух распределительных центрах компании. По предварительной информации, на одном из распределительных центров взрывы прогремели одновременно с объявлением воздушной тревоги, поэтому люди не успели укрыться.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В "Сильпо" сообщили, что погибли 2 человека, а еще 4 человека погибли на железнодорожной станции, куда они направились, чтобы вернуться из другого распределительного центра домой. Также известно о 20 пострадавших.

Напомним, что 5 августа Россия атаковала бизнес в Киевской области. В результате атаки пострадало немало компаний. Среди них Rozetka, "Новая почта", PUMA и другие.

В то же время в столичных магазинах "Сильпо" разместили информацию о проблемах с поставками товаров. Причиной таких событий назвали последствия вражеской атаки.