Що відомо про наслідки атаки на "Сільпо"
Втрати значні, про що повідомили Fozzy Group у коментарі 24 Каналу.
Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей,
– йдеться у заяві.
Зокрема, наголошується, що логістика вже перебудовується. І до Дня Незалежності – 24 серпня – планують відновити звичне наповнення полиць.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу виникли пожежі на двох розподільчих центрах компанії. За попередньою інформацією, на одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, тому люди не встигли перейти в укриття.
У "Сільпо" повідомили, що загинули 2 осіб, а ще 4 людини загинули на залізничній станції, куди пішли, щоб повернутися з іншого розподільчого центру додому. Також відомо про 20 постраждалих.
Нагадаємо, що 5 серпня Росія атакувала бізнес на Київщині. Внаслідок атаки постраждало чимало компаній. Серед них Rozetka, "Нова пошта", PUMA тощо.
Водночас у столичних магазинах "Сільпо" розмістили інформацію про проблеми з поставками товарів. Причиною таких подій назвали наслідки ворожої атаки.