Чи загрожує Україні дефіцит пального: в уряді дали чітку відповідь

Український ринок пального наразі працює стабільно та повністю забезпечує потреби цивільного сектору. В уряді запевняють, що постачання тривають без перебоїв, а для запобігання можливим ризикам щодня ведеться координація з регіонами та учасниками ринку.

Уряд запевняє, що дефіциту пального в Україні немає

В Україні наразі відсутній дефіцит пального, а ринок повністю забезпечений необхідними ресурсами. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає "РБК-Україна".

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За його словами, імпорт пального продовжує здійснюватися у звичному режимі, а логістичні ланцюги працюють без суттєвих перебоїв.

"Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює", – наголосив міністр.

Соболев також зазначив, що урядові вдалося уникнути дефіциту навіть під час загострення ситуації на Близькому Сході, коли війна між Ізраїлем та Іраном створювала ризики для світового паливного ринку.

Які заходи уряд готує для безперебійного постачання

За словами міністра, зараз Кабінет Міністрів спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку щоденно проводить консультації щодо забезпечення безперебійних поставок пального.

Серед варіантів, які обговорюються, – різні моделі розподілу ресурсів між регіонами, додатковий захист автозаправних станцій, а також організація підвезення пального безпосередньо транспортом без створення значних запасів у місцях зберігання. Крім того, влада разом із бізнесом розглядає можливість створення механізму страхування або спільного фонду для компенсації витрат на такі заходи.

Водночас Олексій Соболев підкреслив, що частину деталей уряд не розголошує з міркувань безпеки, аби ця інформація не могла бути використана ворогом.

"Ми ведемо цю роботу спільно з Міненерго і ОВА. Це пріоритетна увага зараз уряду. Ми впевнені, що зможемо, як і під час кризи в Ормузькій протоці, запобігти дефіциту пального", – зазначив він.

Тим часом поточна ситуація на паливному ринку залишається контрольованою завдяки диверсифікованому імпорту, стабільній логістиці та постійній координації між державою і бізнесом. Водночас в умовах війни ключовим фактором збереження стабільності залишатиметься оперативне реагування на нові безпекові виклики та можливі зміни в логістиці постачань.

Водночас, нагадаємо, у Росії на тлі паливної кризи політики закликають населення "драматизувати ситуацію" і потерпіли. Тим часом самі чиновники чекати не збираються – АЗС почали заправляти їх автівки без черги.