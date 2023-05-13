Українці купують більше валюти, ніж продають

У квітні українці купували більше валюти, ніж продавали. Згідно зі статистикою Нацбанку, різниця склала майже 205 мільйонів доларів.

Скільки валюти купили українці у квітні

На готівковому валютному ринку у квітні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж. Відтак українці продали валюти на 1 194,9 мільйона доларів в еквіваленті, а купили на 1 399,8 мільйона доларів в еквіваленті.

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Що стосується обсягу купівлю та продажу валюти за 2022 рік українцями, то статистика виглядає так: на 1 009,5 мільйонів доларів більше, ніж продали.

Нагадаємо! З 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Готівковий курс долара

Цього тижня курс долара на готівковому ринку стабільно знижувався, хоч й повільними темпами – на 5 – 10 копійок за добу. На початку тижня банкірка Анна Золотько прогнозувала, що курс штовхатиме вниз конкуренція на ринку, хоча вона не очікує значної динаміки протягом наступних семи днів.

Тож вона у коментарі для 24 Каналу прогнозувала, що з 8 по 14 травня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в розмірі 37,3 – 37,9 гривні за долар. Станом на 12 травня курс долара до гривні виглядав так:

в банках американську валюту можна було купити за 37,40 гривні, а продати за 37,82 гривні;

американську валюту можна було купити за 37,40 гривні, а продати за 37,82 гривні; в обмінниках – за 37,40 та 37,79 гривні відповідно;

– за 37,40 та 37,79 гривні відповідно; на чорному ринку – за 37,65 та 37,74 гривні відповідно.

Що прогнозують банкіри у червні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що курс долара до гривні на початку літа буде стабільним завдяки західній підтримці міжнародних резервів НБУ. З ним погоджується старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

Поки що, поки в нас є фінансування від партнерів, то, думаю, суттєвих змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні, принаймні, щоб він був керованим,

– зауважує він.

Економіст Борис Кушнірук у коментарі 24 Каналу підкреслив, якщо НБУ піде на планову девальвацію, то це може призвести до відповідного знецінення готівкової гривні до долара.

За таких умов готівковий курс може девальвувати на 3 – 5%. На початку може навіть на більший відсоток, але згодом "відкотитися" назад,

– додає він.

Водночас якщо це рішення відтягуватиметься до липня, то у червні ситуація з курсом буде така ж, що й зараз.

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