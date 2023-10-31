Кому скасують пенсію: українські пенсіонери не будуть отримувати виплати

Скасування пенсійних виплат відбувається на регулярній основі. Це рішення необхідне для оптимізації державних коштів.

Хто більше не отримуватиме пенсію

Практика скасування пенсійних виплат існує не перший рік. В ефірі телемарафону заступниця міністра – Дарина Марчак пояснила кого саме стосуватимуться обмеження, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У яких регіонах України найбільша кількість вакансій

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.

Відповідно до теперішнього законодавства, якщо пенсіонер не здійснював жодних дій зі своїм рахунком протягом останніх 6 місяців, його виплати будуть автоматично припинені. Однак, ці кошти не зникають, вони зберігаються на рахунках ПФУ до кінцевого з''ясування ситуації. Наприклад, до моменту повторної ідентифікації громадянина чи офіційного визнання його смерті.

Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачували в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм.

– роз'яснює Марчак

Як поновити пенсійні виплати

Якщо скасування виплат відбулося несанкціоновано, громадянин може їх собі повернути. Для цього необхідно пройти ідентифікацію. Щоб це зробити необхідно звернутися у ПФУ.

Верифікацію можна здійснити як онлайн, так і офлайн. Якщо особа перебуває за кордоном, це можливо зробити у консульстві.