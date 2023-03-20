Скасування додаткової нагороди для бійців: чому досі є несправедливість

Наказом Міноборони від січня цього року змінився порядок нарахування додаткових виплат для українських бійців. В результаті цього сума виплат, яку отримують українські бійці не на передовій лінії, суттєво зменшилась.

До введення змін ті бійці, які служать в зоні ведення бойових дій отримували додаткові виплати до зарплатні у розмірі 100 тисяч гривень. Наразі коло людей, які отримують ці виплати зменшилося до тих військовослужбовців, які служать на першій лінії фронту.

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Ті бійці, які служать не в офіційній зоні ведення бойових дій наразі не отримують додаткових 30 тисяч. Хоча розмір основної зарплатні усіх військовослужбовців дещо збільшився, кінцева сума, яку отримує боєць буде значно меншою.

Чому нарахування виплат змінили

Як повідомили у Міноборони, такі зміни були введені у першу чергу для досягнення справедливості. Питання заощадження були тільки на другому місці, запевнив міністр оборони Олексій Резніков.

Проте у справедливості такого розподілу винагород є нюанс, розповів 24 Каналу юрист Олександр Золотухін.

Олександр Золотухін Юрист, член Національної асоціації адвокатів України Виплати у розмірі 50 тисяч гривень надаються не лише у випадку виконання бойових завдань, а можуть також бути закріплені за певним управлінням. Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню.

Що стосується виплат в 30 тисяч гривень, то вони надаються тим бійцям, які проходять службу на територіях, включених до районів ведення бойових дій, які щомісяця визначає Головнокомандувач. Тобто, ті військові, які живуть в польових умовах, але не на територіях, що офіційно є зонами бойових дій, не отримують винагороди.

Деякі території, які не визначені останнім наказом Головнокомандувача, але межують з Росією та постійно обстрілюються ворогом. Так відбувається, наприклад, у Вовчанській територіальній громаді,

– каже офіцер юридичної служби ЗСУ, що вирішив зберегти анонімність.

24 Канал надсилав запит щодо логіки визначення районів ведення бойових дій, однак у Міноборони не надали коментарів.

При цьому, винагороду в 100 тисяч гривень отримують лише ті військові, що знаходяться на першій лінії. Ті бійці, що знаходяться на другій лінії та подають на передову забезпечення, уже не отримують цієї винагороди, хоча подекуди можуть ризикувати життям навіть сильніше.

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