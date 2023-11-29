Як отримати субсидію, коли є борги за комунальні послуги
Джерело:Мінсоцполітики
Законодавство передбачає, що субсидію не можуть отримати громадяни, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Втім, є винятки, за яких субсидія все одно призначається згідно з договором, навіть якщо є заборгованість.
Яким має бути борг
Аби отримати субсидію, важливо не мати простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Якщо ця заборгованість триває довше 3-х місяців і складає 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень, то в субсидії відмовляють.
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Однак, навіть за таких обставин субсидія може бути призначена.
Як отримати субсидію
Субсидію можуть призначити попри заборгованість, якщо надавач і споживач комунальної послуги уклали договір реструктуризації заборгованості.Важливо! Копія такого договору долучається до заяви на субсидію.
Крім того, якщо вам відмовили у призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю, ви можете звернутися із новою заявою про призначення субсидії. Там має бути зазначений перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.
Як поновити субсидію
Субсидію можуть скасувати не лише за борги, а й з інших причин, як-от:
- смерть отримувача субсидії;
- зміна складу родини;
- виявлення додаткового доходу родини;
- зміна місця проживання родини.
Щоб поновити виплати, треба звернутися у відділення ПФУ або скористатися застосунком Дія чи вебпорталом. Для оформлення та поновлення субсидії треба:
- заява;
- декларація про доходи домогосподарства;
- договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло.
- актуальна інформація про членів домогосподарства.