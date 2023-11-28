Хто з військових отримає нову надбавку

Відповідно до нового рішення Кабміну, змінився термін подачі заяви на отримання надбавки до Дня Незалежності України. Раніше проінформувати ПФУ про таких громадян потрібно було до 1 жовтня 2023 року. Тепер це можна зробити до 10 грудня.

Читайте також Як зміниться розмір субсидій з 1 грудня

Ця доплата надається військовим, які отримали статус ветерана, проте вони не є пенсіонерами. Розмір виплати індивідуальний і залежить від того, який саме статус має особа, службовці отримують від 450 до 3 100 гривень.

Сума надбавки визначалася, відповідно, до суми прожиткового мінімуму, призначеного недієздатним особам. Зараз це значення 2 093 гривні. Виплати розраховувалися у такому співвідношенні:

50% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, отримали учасники бойових дій;

30% – члени родин загиблих або померлих військовослужбовців та ветеранів;

20% – учасники війни.

Нагадаємо! Виплати до Дня Незалежності були введені як альтернатива надбавкам до Дня перемоги 9 травня. Ці кошти можуть отримати ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, діючі військовослужбовці та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.