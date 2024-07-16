Рада пропонує скасувати ПДВ та мито на енергообладнання
16 липня 2024, 15:41Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада прийняла законопроєкти №11258 та №11259, які скасовують певні податкові та митні збори. Крім того, ці закони звільняють від мита та ПДВ ввезення обладнання для енергетики.
Що пропонують у законопроєктах
Законопроєкти скасовують податкові збори для виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.
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Зокрема, звільнення від податку стосуватиметься:
- електрогенераторного обладнання;
- обладнання для вітрової та сонячної генерації;
- а також акумуляторів (крім малопотужних).
Також включено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Коди були підібрані таким чином, щоб допомогти вітчизняним виробникам. Також у документах зазначено про обладнання для протимінної діяльності та виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.До слова! До другого читання у законопроєкти додали положення щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення тактичних навушників та радіоелектронних засобів боротьби з БПЛА.