Рада пропонує скасувати ПДВ та мито на енергообладнання

16 липня 2024, 15:41
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Джерело:

Ярослав Железняк

Верховна Рада прийняла законопроєкти №11258 та №11259, які скасовують певні податкові та митні збори. Крім того, ці закони звільняють від мита та ПДВ ввезення обладнання для енергетики.

Що пропонують у законопроєктах

Законопроєкти скасовують податкові збори для виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.

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Зокрема, звільнення від податку стосуватиметься:

  • електрогенераторного обладнання;
  • обладнання для вітрової та сонячної генерації;
  • а також акумуляторів (крім малопотужних).

Також включено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Коди були підібрані таким чином, щоб допомогти вітчизняним виробникам. Також у документах зазначено про обладнання для протимінної діяльності та виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

До слова! До другого читання у законопроєкти додали положення щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення тактичних навушників та радіоелектронних засобів боротьби з БПЛА.
Автор: Дарія Подвишенна