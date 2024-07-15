Що впливає на ВВП України

Данило Монін розповів для 24 Каналу, що в Україні ще до початку війни були негативні заощадження домогосподарств та дуже низький рівень оновлення основних фондів. Зараз це становище погіршилося через руйнування інфраструктури, енергетики тощо.