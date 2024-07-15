Что влияет на ВВП Украины
Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что в Украине еще до начала войны были негативные сбережения домохозяйств и очень низкий уровень обновления основных фондов. Сейчас это положение ухудшилось из-за разрушения инфраструктуры, энергетики и тому подобное.
Читайте также Доллар будет преодолевать психологическую отметку: чего ждать от курса в течение недели
В основном рост идет путем поддержки потребления населением через механизмы перераспределения. Сейчас экономика частично поддерживается восстановлением логистических коридоров экспорта. В то же время за время войны Украина превратилась из экспортноориентированной страны в зависимую от импорта, и такое положение вещей быстро не изменится.
Вместо этого Олег Гетман выделил для 24 Канала целых два фактора, которые влияют на экономическое состояние Украины:
- средства международных партнеров, которые поступают ежегодно в объеме 30 – 40 миллиардов грантовых средств;
- открытие морского коридора.
Это огромные суммы, которые близки к размеру налогов, которые мы собираем. Тем или иным способом эти средства попадают в нашу экономику – через соцвыплаты, пенсии, и потом все равно попадают в общую экономику.
Об открытии морского коридора он добавил, что этот процесс только наращивает мощность.
Сейчас он наращивает мощность. Контейнеровозы добавились к аграрной продукции, к металлургии. Это еще один большой фактор. Установление независимой энергетики, а именно установление когенерационных установок, появились солнечные панели, ветряки. То есть бизнес, который становится более устойчивым к энергетическим угрозам, тоже дает значительный процент,
– объясняет Гетман.
Юрий Щедрин добавил и другие факторы в общий список:
- покупательная способность;
- мобилизационные процессы трудового ресурса;
- ситуация с кадрами и с государственным регулированием, проверками, налогами;
- блокировка накладных.