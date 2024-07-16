Що пропонують у законопроєктах

Законопроєкти скасовують податкові збори для виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.

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Зокрема, звільнення від податку стосуватиметься:

  • електрогенераторного обладнання;
  • обладнання для вітрової та сонячної генерації;
  • а також акумуляторів (крім малопотужних).

Також включено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Коди були підібрані таким чином, щоб допомогти вітчизняним виробникам. Також у документах зазначено про обладнання для протимінної діяльності та виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.