Что предлагают в законопроектах

Законопроекты отменяют налоговые сборы для производства или ремонта машин механизированного разминирования.

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В частности, освобождение от налога будет касаться:

  • электрогенераторного оборудования;
  • оборудования для ветровой и солнечной генерации;
  • а также аккумуляторов (кроме маломощных).

Также включено оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Коды были подобраны таким образом, чтобы помочь отечественным производителям. Также в документах указано об оборудовании для противоминной деятельности и изготовления средств противодействия техническим разведкам.