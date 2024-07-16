Что предлагают в законопроектах

Законопроекты отменяют налоговые сборы для производства или ремонта машин механизированного разминирования.

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В частности, освобождение от налога будет касаться:

электрогенераторного оборудования;

оборудования для ветровой и солнечной генерации;

а также аккумуляторов (кроме маломощных).

Также включено оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Коды были подобраны таким образом, чтобы помочь отечественным производителям. Также в документах указано об оборудовании для противоминной деятельности и изготовления средств противодействия техническим разведкам.

К слову! Ко второму чтению в законопроекты добавили положение об освобождении от пошлины и НДС на ввоз тактических наушников и радиоэлектронных средств борьбы с БПЛА.