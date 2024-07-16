Что предлагают в законопроектах
Законопроекты отменяют налоговые сборы для производства или ремонта машин механизированного разминирования.
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В частности, освобождение от налога будет касаться:
- электрогенераторного оборудования;
- оборудования для ветровой и солнечной генерации;
- а также аккумуляторов (кроме маломощных).
Также включено оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
Коды были подобраны таким образом, чтобы помочь отечественным производителям. Также в документах указано об оборудовании для противоминной деятельности и изготовления средств противодействия техническим разведкам.