Чому можуть припинити виплату пенсій в Україні: роз'яснення ПФУ

У деяких випадках українським пенсіонерам можуть скасувати нарахування пенсії. Однак, уникнути цієї ситуації можливо.

Причини скасування пенсій

Пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені або ж скасовані зовсім. Імовірні причини цього зафіксовані у чинному законодавстві.

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Такими підставами є:

смерть пенсіонера;

виїзд за кордон на ПМП;

виявлення недостовірних документів, які надавалися при оформленні пенсії;

відсутність дій на рахунках пенсіонера протягом пів року, йдеться і про неотримання коштів на "Укрпошті";

невизнання громадянина особою з інвалідністю;

повернення на роботу пенсіонера, який вийшов на пенсію за вислугою років.

Йдеться про повернення на ті спеціальності, які підпадають під закон про вислугу років. Якщо пенсіонер обрав іншу роботу, пенсія не скасовується.

Є і інші випадки припинення виплат. Однак, їхнього скасування у більшості можна уникнути, для цього потрібно звернутися у ПФУ і повідомити про такі обставини:

виїзд за кордон;

зміна особистих даних пенсіонера.

Розуміємо, що повне скасування виплат відбувається у разі смерті пенсіонера. У інших випадках, кошти заморожуються і утримуються на рахунках ПФУ до з'ясування обставин.

Як відновити виплати

Пенсіонер має звернутися у ПФУ для отримання офіційної причини скасування виплат. Для поновлення нарахування пенсії особі необхідно написати спеціальну заяву.

Якщо відбулися зміни, які впливають на пенсійні виплати, наприклад, нарахування додаткового стажу, про це потрібно повідомити і підтвердити факт документально. Розгляд заяви триватиме до 10 днів.

У деяких випадках пенсіонера зобов'язують пройти ідентифікацію. Процедуру можна здійснити як онлайн, так і офлайн.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, пенсіонери, що були вимушені переміститися за кордон, можуть надсилати документацію поштою. За таких обставин, до заяви необхідно прикріпити копію документа про тимчасовий захист або статус біженця, завірених уповноваженими особами, зокрема у українському консульстві.