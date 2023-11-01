Працюючі пенсіонери не отримуватимуть пенсію: кого стосуватимуться обмеження
Джерело:ПФУ
Українські пенсіонери мають змогу отримувати пенсійні виплати навіть, продовжуючи працювати. Однак, деяким спеціалістам, після повернення на роботу, пенсію можуть заморозити.
Кому скасують пенсію
У ПФУ розповіли, що для громадян, які отримують пенсію за вислугою років, діють особливі правила нарахування виплат. Так, якщо такий пенсіонер вийшов на роботу, виплачування пенсійних коштів припиняється.
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Йдеться про ті випадки, коли особа повернулася до діяльності, яка, відповідно до чинного законодавства, і дозволила їй вийти на пенсію достроково – за вислугою років. Якщо громадянин вирішив працювати на іншій роботі, виплати будуть нараховуватись.
Хто може вийти на пенсію достроково:
- працівники у сфері освіти та охорони здоров'я;
- артисти;
- пілоти та члени льотних екіпажів;
- механізатори (докери-механізатори);
- учасники локомотивних бригад.
Список пільгових спеціальностей може змінюватися. Від того, як внесені дані про вашу трудову діяльність теж залежить можливість дострокового виходу на пенсію.
Які пенсії в Україні
Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Попри це, зростання пенсій, відбувається і незаплановано. Зокрема, у липні зросли виплати у науковців, депутатів та працівників органів самоврядування.
Зараз пенсії в Україні такі:
- до 2 000 гривень отримують 0,6% осіб;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;
- понад 10 000 гривень – 10,4%.