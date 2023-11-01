Працюючі пенсіонери не отримуватимуть пенсію: кого стосуватимуться обмеження

Українські пенсіонери мають змогу отримувати пенсійні виплати навіть, продовжуючи працювати. Однак, деяким спеціалістам, після повернення на роботу, пенсію можуть заморозити.

Кому скасують пенсію

У ПФУ розповіли, що для громадян, які отримують пенсію за вислугою років, діють особливі правила нарахування виплат. Так, якщо такий пенсіонер вийшов на роботу, виплачування пенсійних коштів припиняється.

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Йдеться про ті випадки, коли особа повернулася до діяльності, яка, відповідно до чинного законодавства, і дозволила їй вийти на пенсію достроково – за вислугою років. Якщо громадянин вирішив працювати на іншій роботі, виплати будуть нараховуватись.

Хто може вийти на пенсію достроково:

працівники у сфері освіти та охорони здоров'я;

артисти;

пілоти та члени льотних екіпажів;

механізатори (докери-механізатори);

учасники локомотивних бригад.

Список пільгових спеціальностей може змінюватися. Від того, як внесені дані про вашу трудову діяльність теж залежить можливість дострокового виходу на пенсію.

Які пенсії в Україні

Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Попри це, зростання пенсій, відбувається і незаплановано. Зокрема, у липні зросли виплати у науковців, депутатів та працівників органів самоврядування.

Зараз пенсії в Україні такі:

до 2 000 гривень отримують 0,6% осіб;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

понад 10 000 гривень – 10,4%.

Мінімальна пенсія в Україні – 2 093 гривні, максимальна – 20 930 гривень.