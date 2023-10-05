Більше пенсій не буде: кому у ПФУ скасували виплати
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери втратять свої пенсії. Причин чому так стається доволі багато, найбільшою проблемою залишається ідентифікація документів переселенців.
Чому скасують пенсії
Українські пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. З початку повномасштабного вторгнення така ж процедура стосується і ВПО.
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Пройти верифікацію цьогоріч потрібно встигнути до 31 грудня. Якщо пенсіонер не зможе це зробити, йому скасують виплати.
Як проходить процедура ідентифікації
Якщо ви хотіли б здійснити верифікацію офлайн, зверніться у найближче відділення "Ощадбанку". З собою потрібно мати документ про посвідчення особи. Під час ідентифікації вам доведеться здійснити фінансову процедуру з використанням пін-коду.
Онлайн пройти верифікацію можливо через відеозв'язок. За кордоном, ви можете звернутися у консульство і уповноважена особа засвідчить вашу особу.
Також не отримуватимуть пенсію громадяни, які:
- подали заяву про тимчасове припинення виплат через перебування за кордоном, йдеться про тих, хто виїхав на ПМЖ;
- не користувалися виплатами протягом пів року і не здійснювали транзакцій зі своїх рахунків;
- офіційно зникли безвісти.
Як відновити виплати
Для того аби повернути виплати, вам необхідно звернутися у ПФУ. Складнощі з поновленням пенсії найчастіше виникають в осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Згідно з чинним українським законодавством, пенсійні виплати в Україні можуть надаватися тим, хто не отримував російські кошти.
Для того аби здійснити перевірку, має бути контакт української служби з Росією. Під час війни обмін інформацією неможливий. Тому і відбуваються затримки.