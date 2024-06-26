За це у вас заберуть пенсію: у ПФУ опублікували список причин

Пенсійний фонд визначив список причин, через які пенсія може бути скасована або ж зменшена. Пенсіонер може цього уникнути, якщо вчасно звернеться у ПФУ.

Чому пенсія може скасовуватись

Повідомити інформацію про зміни, пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів з моменту їх настання. У такому випадку, штрафні санкції не будуть застосовуватись.

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Пенсійний фонд потрібно попереджати про:

виїзд на ПМП за кордон;

оновлення документів (зміну паспорта);

зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад, прізвища;

працевлаштування;

звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.

Пенсіонер має змогу повідомити про зміну даних у відділенні Пенсійного фонду. Також це можна зробити дистанційно, завдяки електронному порталу ПФУ.

Які штрафи може ввести ПФУ

Якщо спеціалісти ПФУ виявляють, що особа отримувала збільшені виплати неправомірно, ці кошти потрібно буде повернути. Пенсіонер може зробити це добровільно, або ж його зобов'яжуть до цього у примусовому порядку. Станом на тепер, ПФУ може "забирати" з пенсії до 20% для компенсації втрат.

Деякі перерахунки та надбавки доступні виключно для непрацюючих пенсіонерів. Тобто, якщо громадянин вийшов на роботу, але не попередив про це ПФУ, йому доведеться компенсувати надлишок від отриманих виплат.