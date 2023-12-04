У вас є лише 10 днів, аби не втратити пенсію

Попри те, що пенсія надається, відповідно до солідарної системи щомісячно, є обставини при яких ці виплати можуть бути скасовані. Уникнути цього можливо.

Чому скасовують пенсію

Відповідно до чинного законодавства, є перелік змін про які необхідно повідомити ПФУ, щоб не втратити виплати. Зробити це потрібно протягом 10 днів.

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Якщо ви не встигнете подати заяву з вказанням змін, вам автоматично скасують пенсійні виплати. Про які саме обставини варто попереджати ПФУ:

влаштування на роботу;

звільнення;

переїзд за кордон;

закриття або відкриття ФОП;

набуття особливого статусу, його зміна або припинення;

зміна місця реєстрації (переїзд).

Є і інші зміни про які обов'язково необхідно повідомити:

зміна прізвища, імені або по батькові (для затвердження цього необхідно подати відповідні документи, наприклад, довідку про шлюб);

крадіжка, зміна паспорта, зокрема і його заміна на ID-картку.

Як повідомити ПФУ про зміни

Для подачі заяви про зміни необхідно звернутися у ПФУ. Також ви можете передати інформацію дистанційно, через особистий кабінет у вебпорталі Пенсійного фонду. Як подати заяву онлайн: