Почему отменяют пенсию

Согласно действующему законодательству есть перечень изменений о которых необходимо сообщить ПФУ, чтобы не потерять выплаты. Сделать это нужно в течение 10 дней.

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Если вы не успеете подать заявление с указанием изменений, вам автоматически отменят пенсионные выплаты. О каких именно обстоятельствах следует предупреждать ПФУ:

устройство на работу;

увольнение;

переезд за границу;

закрытие или открытие ФЛП;

приобретение особого статуса, его изменение или прекращение;

смена места регистрации (переезд).

Есть и другие изменения, о которых обязательно необходимо сообщить:

смена фамилии, имени или отчества (для подтверждения этого необходимо подать соответствующие документы, например, справку о вступлении в брак);

воровство, смена паспорта, в том числе и его замена на ID-карту.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Для подачи заявления об изменениях необходимо обратиться в ПФУ. Также вы можете передать информацию дистанционно через личный кабинет в вебпортале Пенсионного фонда. Как подать заявление онлайн: