Почему отменяют пенсию
Согласно действующему законодательству есть перечень изменений о которых необходимо сообщить ПФУ, чтобы не потерять выплаты. Сделать это нужно в течение 10 дней.
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Если вы не успеете подать заявление с указанием изменений, вам автоматически отменят пенсионные выплаты. О каких именно обстоятельствах следует предупреждать ПФУ:
- устройство на работу;
- увольнение;
- переезд за границу;
- закрытие или открытие ФЛП;
- приобретение особого статуса, его изменение или прекращение;
- смена места регистрации (переезд).
Есть и другие изменения, о которых обязательно необходимо сообщить:
- смена фамилии, имени или отчества (для подтверждения этого необходимо подать соответствующие документы, например, справку о вступлении в брак);
- воровство, смена паспорта, в том числе и его замена на ID-карту.
Как сообщить ПФУ об изменениях
Для подачи заявления об изменениях необходимо обратиться в ПФУ. Также вы можете передать информацию дистанционно через личный кабинет в вебпортале Пенсионного фонда. Как подать заявление онлайн:
- авторизуйтесь на сайте ;
- выберите раздел "О пенсионном обеспечении";
- укажите пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
- выберите вид перерасчета и заполните соответствующее заявление.