Почему отменяют пенсию

Согласно действующему законодательству есть перечень изменений о которых необходимо сообщить ПФУ, чтобы не потерять выплаты. Сделать это нужно в течение 10 дней.

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Если вы не успеете подать заявление с указанием изменений, вам автоматически отменят пенсионные выплаты. О каких именно обстоятельствах следует предупреждать ПФУ:

  • устройство на работу;
  • увольнение;
  • переезд за границу;
  • закрытие или открытие ФЛП;
  • приобретение особого статуса, его изменение или прекращение;
  • смена места регистрации (переезд).

Есть и другие изменения, о которых обязательно необходимо сообщить:

  • смена фамилии, имени или отчества (для подтверждения этого необходимо подать соответствующие документы, например, справку о вступлении в брак);
  • воровство, смена паспорта, в том числе и его замена на ID-карту.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Для подачи заявления об изменениях необходимо обратиться в ПФУ. Также вы можете передать информацию дистанционно через личный кабинет в вебпортале Пенсионного фонда. Как подать заявление онлайн:

  • авторизуйтесь на сайте ;
  • выберите раздел "О пенсионном обеспечении";
  • укажите пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
  • выберите вид перерасчета и заполните соответствующее заявление.