Сколько денег вложили украинцы

С 30 марта этого года украинцам разрешили добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. С тех пор они осуществили взносы на сумму 12,1 миллиона гривен.

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Всего было совершено 6020 платежей, которые распределились так:

  • заплатили за себя – 85%;
  • заплатили за другое лицо – 15%.

К слову, наибольший по размеру единовременный взнос был на сумму 106 019 гривен.

Как принять добровольное участие в системе

В Министерстве юстиции рассказали, что для этого следует обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства.

Следует предоставить следующие документы:

  • заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по установленной форме;
  • справка о присвоении идентификационного номера (заверенная копия);
  • трудовая книжка (заверенная копия);
  • документ, удостоверяющий личность (заверенная копия).

Почему добровольное участие могут не разрешить

  • лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию;
  • украинец не отвечает другим требованиям, определенным частью первой статьи 12 Закона (не достигшей 16-летнего возраста);
  • человек подал неполные или недостоверные сведения;
  • уже есть заключенный договор о добровольном участии, срок действия которого не прекращен или по которому не выполнила предусмотренные договором условия;
  • лицо желает заключить договор сроком менее одного года.