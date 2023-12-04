Скільки грошей вклали українці

З 30 березня цього року українцям дозволили добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. З того часу вони здійснили внески на суму 12,1 мільйона гривень.

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Усього було здійснено 6 020 платежів, які розподілилися так:

заплатили за себе – 85%;

заплатили за іншу особу – 15%.

Зверніть увагу! Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування це можливість для українців, які працевлаштовані не офіційно, сплачувати пенсійні внески задля забезпечення хорошої пенсії у майбутньому.

До слова найбільший за розміром одноразовий внесок був на суму 106 019 гривень.

Як взяти добровільну участь у системі

У Міністерстві юстиції розповіли, що для цього потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання.

Потрібно надати такі документи:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за встановленою формою;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (завірена копія);

трудова книжка (завірена копія);

документ, що посвідчує особу (завірена копія).

Чому добровільну участь можуть не дозволити