Деякі українські пенсіонери у вересні втратять свої пенсійні виплати

У ПФУ оголосили список людей, які більше не отримають пенсію з об'єктивних причин. У деяких випадках виплати можна поновити, а у певних – ні.

Кому скасують нарахування пенсії:

особам, що не пройшли ідентифікацію для підтвердження виплат;

громадянам, які отримали статус безвісти зниклої особи;

людям, що не отримують пенсію будь-яким чином протягом 6 місяців;

особам, які померли, і це офіційно закріплено відповідним свідоцтвом;

громадянам України, які проживають за кордоном і самостійно написали заяву про припинення пенсійних виплат.

Кому з українців не нарахують стаж

ВПО можуть продовжувати отримувати пенсію, попри місце проживання. Для цього лише потрібно подати довідку про зміну місця проживання у ПФУ.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські та українські фонди могли враховувати стаж набутий у обох країнах рівноцінно. Зараз ситуація сильно змінилася.

Можливість призначення пенсій буде відсутня у:

Працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які отримували пенсійне забезпечення через приналежність України до СНД.

Громадян, що набули стаж в країнах, які входили до складу СНД: Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Вірменія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Казахстан.

Україна вийшла зі складу статутних документів СНД у 2018 році. При цьому вона ніколи не була повноцінним членом цієї організації.