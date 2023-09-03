Деякі українські пенсіонери у вересні втратять свої пенсійні виплати
3 вересня 2023, 09:13Читать новость на русском
Джерело:ВРУ
У ПФУ оголосили про припинення виплат для деяких пенсіонерів. Йдеться про громадян, які вчасно не повідомили Пенсійний фонд про переїзд та не поновили дані про себе у системі.
Кому скасовують пенсійні виплати
У ПФУ оголосили список людей, які більше не отримають пенсію з об'єктивних причин. У деяких випадках виплати можна поновити, а у певних – ні.
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Кому скасують нарахування пенсії:
- особам, що не пройшли ідентифікацію для підтвердження виплат;
- громадянам, які отримали статус безвісти зниклої особи;
- людям, що не отримують пенсію будь-яким чином протягом 6 місяців;
- особам, які померли, і це офіційно закріплено відповідним свідоцтвом;
- громадянам України, які проживають за кордоном і самостійно написали заяву про припинення пенсійних виплат.
Кому з українців не нарахують стаж
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські та українські фонди могли враховувати стаж набутий у обох країнах рівноцінно. Зараз ситуація сильно змінилася.
Можливість призначення пенсій буде відсутня у:
- Працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які отримували пенсійне забезпечення через приналежність України до СНД.
- Громадян, що набули стаж в країнах, які входили до складу СНД: Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Вірменія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Казахстан.