Кому скасовують пенсійні виплати

У ПФУ оголосили список людей, які більше не отримають пенсію з об'єктивних причин. У деяких випадках виплати можна поновити, а у певних – ні.

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Кому скасують нарахування пенсії:

  • особам, що не пройшли ідентифікацію для підтвердження виплат;
  • громадянам, які отримали статус безвісти зниклої особи;
  • людям, що не отримують пенсію будь-яким чином протягом 6 місяців;
  • особам, які померли, і це офіційно закріплено відповідним свідоцтвом;
  • громадянам України, які проживають за кордоном і самостійно написали заяву про припинення пенсійних виплат.

Кому з українців не нарахують стаж

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські та українські фонди могли враховувати стаж набутий у обох країнах рівноцінно. Зараз ситуація сильно змінилася.

Можливість призначення пенсій буде відсутня у:

  • Працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які отримували пенсійне забезпечення через приналежність України до СНД.
  • Громадян, що набули стаж в країнах, які входили до складу СНД: Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Вірменія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Казахстан.