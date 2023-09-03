Кому отменяют пенсионные выплаты
В ПФУ объявили список людей, которые больше не получат пенсию по объективным причинам. В определенных случаях выплаты можно возобновить, а в некоторых – нет.
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Кому отменят начисление пенсии:
- лицам, не прошедшим идентификацию для подтверждения выплат;
- гражданам, получившим статус без вести пропавшего;
- людям, не получающим пенсию каким-либо образом в течение 6 месяцев;
- лицам умершим, при этом это официально закреплено соответствующим свидетельством;
- гражданам Украины, проживающим за границей и самостоятельно написавшим заявление о прекращении пенсионных выплат.
Кому из украинцев не насчитают стаж
До начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские и украинские фонды могли учитывать стаж, приобретенный в обеих странах равноценно. Сейчас ситуация сильно поменялась.
Возможность назначения пенсий будет отсутствовать в:
- Работников органов внутренних дел и военнослужащих, получавших пенсионное обеспечение из-за договоренностей Украины и СНГ.
- Граждан, получивших стаж в странах, входивших в состав СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан, Казахстан.