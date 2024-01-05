Пенсія під загрозою: чому деякі українці можуть втратити пенсію

У ПФУ повідомили, що деяким громадянам можуть скасувати пенсію у ряді випадків. Зокрема, це стосується осіб, які вийшли на пенсію раніше за вислугою років.

Чому відбувається скасування пенсії

Пенсію скасовують лише тим пенсіонерам, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років і при цьому вирішили продовжити працювати за спеціальністю.

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Відповідно, якщо громадянин обрав сферу діяльності, яка не визначена ПФУ як особливо небезпечна для здоров'я, виплати залишаються.

Хто може вийти на пенсію за вислугою років

Отримувати пенсію за вислугою років можуть особи незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи:

не менше 25 років стажу – для артистів;

не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок – працівникам авіації та льотно-випробного складу;

не менше 25 років стажу – для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення;

не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років – для спортсменів.

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією/посадою призначається:

Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації.

Бортпровідникам.

Працівникам залізничного транспорту та метрополітену.

Працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.

Працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві.

Механізаторам (докерам-механізаторам) у портах.

Плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Коли українці можуть вийти на пенсію

Офіційно вихід на пенсію може відбуватися з 60 років.

Однак, це можливо за умови, що особа набула достатню кількість стажу, у 2023 році цей мінімальний показник становить 30 років для жінок і 35 – для чоловіків.

Якщо ж особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги дещо менші: у такому випадку потрібно мати мінімум 20 років стажу. А щоб вийти на пенсію у 65 років, мінімальний показник має складати 15 років.