500 доларів у гривнях: скільки коштуватиме обміняти валюту сьогодні

Курс долара почав знову зростати у серпні. Тому вартість 500 доларів може істотно змінюватися з дня у день.

Скільки буде 500 доларів у гривнях

Станом на 1 серпня, курс долара коливається в межах 40,90 – 41,40 гривні. За даними "Мінфіну", банки сьогодні купують долар у середньому за 41,30 гривні, а це означає, що за 500 доларів вдасться отримати 20 650 гривень.

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Втім, на чорному ринку вартість теж не буде суттєво відрізнятися – там курс долара сьогодні – 41,34 гривні. Отже, при обміні 500 доларів ви отримаєте лише на 20 гривень більше – 20 670 гривень.

Чи буде долар по 42 гривні вже у серпні

! Водночас найнижчий курс спостерігається в обмінниках: 41,07 гривні за долар. Тому за 500 доларів в обміннику можна буде отримати всього 20 535 гривень, що на 115 гривень менше, ніж у банку.

Олег Пендзин вважає, що в серпні курс долара не досягне позначки у 42 гривні. Зараз Національний банк України контролює валютний ринок, тому не слід очікувати значних змін. Водночас банкір Тарас Лєсовий повідомив про те, що ситуація на валютному ринку буде контрольованою і не зазнає суттєвих змін.

У вересні Лєсовий прогнозує формування нових валютних коридорів, які до осені можуть досягти 41 – 42 гривні за долар.