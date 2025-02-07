7 лютого, 16:41
Скільки потрібно витратити, аби купити 1000 доларів сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс долара станом на 7 лютого 2025 року становить 41,49 гривні за долар.
- Для покупки 1000 доларів у банку потрібно приблизно 41 880 гривень, а в обміннику – 41 630 гривень.
Курс долара поступово знижувався з початку лютого. Станом на сьогодні, він не перевищує 42.
Який курс долара зараз
Офіційний курс долара, станом на 7 лютого 2025 року, сягнув 41,49 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Попри зниження транзиту російської нафти: яка країна ЄС лідирує за обсягами поставок
Як повідомляє видання "Мінфін", середній банківський курс зараз такий:
- купівля – 41,33 гривні за долар;
- продаж – 41,88 гривні за долар.
В обмінниках, середній курс зараз:
- купівля – 41,62 гривні за долар;
- продаж – 41,63 гривні за долар.
Яку суму потрібно мати, аби купити 1000 доларів
- якщо придбання 1000 доларів здійснюється у банку, то при собі потрібно мати приблизно 41 880 гривень;
- щоб купити 1000 доларів в обміннику, необхідно витратити орієнтовно 41 630 гривень.
Скільки гривень потрібно мати, аби купити 500 доларів
- аби купити 500 доларів у банку, необхідно мати приблизно 20 940 гривень;
- для придбання 500 доларів в обміннику потрібно 20 715 гривень.
Яку суму доведеться витратити, аби купити 200 доларів
- при покупці 200 доларів у банку потрібно мати приблизно 8 376 гривень;
- а от придбання 200 доларів в обміннику обійдеться в орієнтовно 8 326 гривень.