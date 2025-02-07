Скільки потрібно витратити, аби купити 1000 доларів сьогодні

Курс долара поступово знижувався з початку лютого. Станом на сьогодні, він не перевищує 42.

Який курс долара зараз Офіційний курс долара, станом на 7 лютого 2025 року, сягнув 41,49 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Попри зниження транзиту російської нафти: яка країна ЄС лідирує за обсягами поставок Як повідомляє видання "Мінфін", середній банківський курс зараз такий: купівля – 41,33 гривні за долар;

продаж – 41,88 гривні за долар. В обмінниках, середній курс зараз: купівля – 41,62 гривні за долар;

продаж – 41,63 гривні за долар. Яку суму потрібно мати, аби купити 1000 доларів якщо придбання 1000 доларів здійснюється у банку , то при собі потрібно мати приблизно 41 880 гривень;

, то при собі потрібно мати приблизно 41 880 гривень; щоб купити 1000 доларів в обміннику, необхідно витратити орієнтовно 41 630 гривень. Скільки гривень потрібно мати, аби купити 500 доларів аби купити 500 доларів у банку , необхідно мати приблизно 20 940 гривень;

, необхідно мати приблизно 20 940 гривень; для придбання 500 доларів в обміннику потрібно 20 715 гривень. Яку суму доведеться витратити, аби купити 200 доларів при покупці 200 доларів у банку потрібно мати приблизно 8 376 гривень;

потрібно мати приблизно 8 376 гривень; а от придбання 200 доларів в обміннику обійдеться в орієнтовно 8 326 гривень.