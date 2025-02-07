Какой курс доллара сейчас

Официальный курс доллара, по состоянию на 7 февраля 2025 года, достиг 41,49 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает издание "Минфин", средний банковский курс сейчас таков:

покупка – 41,33 гривны за доллар;

продажа – 41,88 гривны за доллар.

В обменниках, средний курс сейчас:

покупка – 41,62 гривны за доллар;

продажа – 41,63 гривны за доллар.

Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 1000 долларов

если приобретение 1000 долларов осуществляется в банке , то при себе нужно иметь примерно 41 880 гривен;

, то при себе нужно иметь примерно 41 880 гривен; чтобы купить 1000 долларов в обменнике, необходимо потратить ориентировочно 41 630 гривен.

Сколько гривен нужно иметь, чтобы купить 500 долларов

чтобы купить 500 долларов в банке , необходимо иметь примерно 20 940 гривен;

, необходимо иметь примерно 20 940 гривен; для приобретения 500 долларов в обменнике нужно 20 715 гривен.

Какую сумму придется потратить, чтобы купить 200 долларов